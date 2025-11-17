Geringere Hürden für die Persönliche Assistenz

G. hatte, wie berichtet, an ihrem 26. Geburtstag aus heiterem Himmel eine Gehirnblutung erlitten. Nach einem Jahr in Spitälern und Reha-Kliniken war sie damals vorerst zu ihren Eltern nach Wilhelmsburg gezogen. Vor drei Jahren konnte sie wieder in eine eigene Wohnung übersiedeln – und den Alltag mithilfe einer Persönlichen Assistenz bewältigen. Finanziert hat sie das mit ihrem Pflegegeld und einer Landesförderung.