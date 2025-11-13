Magische Farbwelten: Lichterpark Lumagica eröffnet

Lumagica öffnet ab Freitag am Golfclub Murhof in Frohnleiten wieder seine strahlenden Pforten – am Vorabend gab’s die offizielle Eröffnung. Die Gäste erwartet heuer das Motto „Colors of Life“.
Nach der „Zeitreise“ im Vorjahr lädt Lumagica heuer unter dem Motto „Colors of Life“ zu einer bunten Reise durch das Leben. „Insgesamt warten heuer an die 400 Motive in sechs Farbwelten auf die Besucher. Alles ist heuer viel lebendiger, und es gibt auch mehrere interaktive Stationen“, verriet Astrid Perna-Benzinger von der Veranstalteragentur ivents beim Pre-Opening am Golfclub Murhof in Frohnleiten.
Neben den unzähligen Lichtfiguren warten heuer auch fantasievolle Fotopoints und sogenannte Sound-to-Light-Shows auf die Besucher. 50.000 Menschen kamen zum ersten Lichterspiel vor vier Jahren – 120.000 waren es im Vorjahr. Heuer gibt es neue Überraschungen: Unter anderem wartet am großen Teich eine spektakuläre Laser-Show.
Bei der Eröffnung sorgten diese Attraktionen für viele begeisterte Gesichter, trotz ziemlich überschaubarer Temperaturen. Unter den Gästen etwa FPÖ-Landesrätin Claudia Holzer, Ex-Rally-Ass Franz Wittmann, Gerald Stangl (Murhof-Gruppe), Tourismus-Boss Michael Feiertag, die Unternehmer Fritz Wutscher und Helmut Schramke (Mothwurf), die Burgherren Jürgen und Silvia Unterrainer (Burg Rabenstein) und Frohnleitens Bürgermeister Johannes Wagner.
