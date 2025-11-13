Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Colors of Life“

Magische Farbwelten: Lichterpark Lumagica eröffnet

Steiermark
13.11.2025 20:38
Auch Fotopoints bietet der Frohnleitner Lichterpark.
Auch Fotopoints bietet der Frohnleitner Lichterpark.(Bild: Jürgen Fuchs)

Lumagica öffnet ab Freitag am Golfclub Murhof in Frohnleiten wieder seine strahlenden Pforten – am Vorabend gab’s die offizielle Eröffnung. Die Gäste erwartet heuer das Motto „Colors of Life“.

0 Kommentare

Nach der „Zeitreise“ im Vorjahr lädt Lumagica heuer unter dem Motto „Colors of Life“ zu einer bunten Reise durch das Leben. „Insgesamt warten heuer an die 400 Motive in sechs Farbwelten auf die Besucher. Alles ist heuer viel lebendiger, und es gibt auch mehrere interaktive Stationen“, verriet Astrid Perna-Benzinger von der Veranstalteragentur ivents beim Pre-Opening am Golfclub Murhof in Frohnleiten.

Neben den unzähligen Lichtfiguren warten heuer auch fantasievolle Fotopoints und sogenannte Sound-to-Light-Shows auf die Besucher. 50.000 Menschen kamen zum ersten Lichterspiel vor vier Jahren – 120.000 waren es im Vorjahr. Heuer gibt es neue Überraschungen: Unter anderem wartet am großen Teich eine spektakuläre Laser-Show.

Giuseppe und Astrid Perna, Alexandra und Markus Lientscher mit Gerald Stangl (v. l.)
Giuseppe und Astrid Perna, Alexandra und Markus Lientscher mit Gerald Stangl (v. l.)(Bild: Jürgen Fuchs)

Bei der Eröffnung sorgten diese Attraktionen für viele begeisterte Gesichter, trotz ziemlich überschaubarer Temperaturen. Unter den Gästen etwa FPÖ-Landesrätin Claudia Holzer, Ex-Rally-Ass Franz Wittmann, Gerald Stangl (Murhof-Gruppe), Tourismus-Boss Michael Feiertag, die Unternehmer Fritz Wutscher und Helmut Schramke (Mothwurf), die Burgherren Jürgen und Silvia Unterrainer (Burg Rabenstein) und Frohnleitens Bürgermeister Johannes Wagner.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
110.499 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
87.879 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
75.303 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
896 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf