Magische Farbwelten: Lichterpark Lumagica eröffnet

Nach der „Zeitreise“ im Vorjahr lädt Lumagica heuer unter dem Motto „Colors of Life“ zu einer bunten Reise durch das Leben. „Insgesamt warten heuer an die 400 Motive in sechs Farbwelten auf die Besucher. Alles ist heuer viel lebendiger, und es gibt auch mehrere interaktive Stationen“, verriet Astrid Perna-Benzinger von der Veranstalteragentur ivents beim Pre-Opening am Golfclub Murhof in Frohnleiten.