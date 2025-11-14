Tickets für den Kinofilm „Eddington“ gewinnen

Mit „Eddington“ präsentiert Ausnahmeregisseur Ari Aster einen modernen Western, der mitten in die Wunden der jüngsten US-Geschichte greift. Joaquin Phoenix und Pedro Pascal liefern sich darin ein Duell um Macht, Wahrheit – und den Zusammenhalt einer Stadt am Rande des Nervenzusammenbruchs. Die „Krone“ verlost Kinotickets zum Filmstart am 20. November
Als im Sommer 2020 ein Mord die fragile Ordnung einer abgeriegelten Stadt in New Mexico erschüttert, bricht Gewalt unter den Einwohnern aus. Sheriff Joe Cross (Joaquin Phoenix) und der Bürgermeister Ted Garcia (Pedro Pascal) stehen sich in einem Kampf gegenüber, der die Stadt zu zerreißen droht.
Nach der Weltpremiere im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele von Cannes wird Eddington am 20. November in den Kinos starten. Unter der Regie von Ari Aster spielt ein hochkarätiges Star-Ensemble in dem Thriller: neben Oscar®-Gewinner Phoenix und Pedro Pascal auch Oscar®-Gewinnerin Emma Stone und der Oscar-nominierte Austin Butler.
