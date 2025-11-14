Tickets für den Kinofilm „Eddington“ gewinnen

Nach der Weltpremiere im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele von Cannes wird Eddington am 20. November in den Kinos starten. Unter der Regie von Ari Aster spielt ein hochkarätiges Star-Ensemble in dem Thriller: neben Oscar®-Gewinner Phoenix und Pedro Pascal auch Oscar®-Gewinnerin Emma Stone und der Oscar-nominierte Austin Butler.