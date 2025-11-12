Radfahrerin bei Kollision mit Lkw schwer verletzt

Schwere Kopfverletzungen

Die 67-Jährige stieß gegen die linke Vorderseite des Fahrzeugs, kam zu Sturz und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Dabei erlitt sie schwere Kopfverletzungen, einen Helm hatte die Frau nicht getragen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde die Grazerin ins LKH Graz eingeliefert. Ein Alkotest mit dem Lkw-Lenker verlief negativ.