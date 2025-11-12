Radfahrerin bei Kollision mit Lkw schwer verletzt

Am Mittwochvormittag kam es in Graz zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Lkw. Die 67-jährige Radlerin wurde dabei schwer verletzt.
Kurz nach 11 Uhr am Mittwochvormittag war eine 67-jährige Grazerin mit ihrem Fahrrad in der Schießstattgasse in Richtung Augarten in Graz unterwegs. Dabei dürfte sie einen von rechts kommenden Lkw an der Kreuzung mit der Maygasse übersehen haben.
Der 61-jährige Lkw-Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung fuhr in der Maygasse in Richtung stadtauswärts und beabsichtigte, die besagte Kreuzung geradeaus zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit der Radfahrerin.
Schwere Kopfverletzungen
Die 67-Jährige stieß gegen die linke Vorderseite des Fahrzeugs, kam zu Sturz und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Dabei erlitt sie schwere Kopfverletzungen, einen Helm hatte die Frau nicht getragen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde die Grazerin ins LKH Graz eingeliefert. Ein Alkotest mit dem Lkw-Lenker verlief negativ.
