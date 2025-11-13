Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Um 900.000 Euro

Bezirksfeuerwehr Lienz erhält eine neue Zentrale

Tirol
13.11.2025 13:00
Um 900.000 Euro entsteht diese neue Zentrale für die Bezirksfeuerwehr Lienz.
Um 900.000 Euro entsteht diese neue Zentrale für die Bezirksfeuerwehr Lienz.(Bild: Architekturbüro Machne Architekten ZT GmbH)

Um der Feuerwehr Lienz mehr Spielraum zu geben und die Ausbildung zu fördern, investiert das Land in den bestehenden Standort. Zahlreiche Großereignisse in den vergangenen Jahren machten Ausbau unumgänglich.

0 Kommentare

Das Sturmtief „Vaia“ im Jahr 2018 oder die enormen Schneefälle im Winter 2019 sind allen Osttirolern wohl noch in Erinnerung. Auch die heimischen Feuerwehren hatten dabei alle Hände voll zu tun. Vor allem der Bezirksfeuerwehrverband Lienz musste in beiden Fällen die Einsatzkräfte koordinieren und auf dem Laufenden bleiben.

Zitat Icon

Zum einen sind wir dann der Stadtfeuerwehr nicht mehr im Weg, zum anderen haben wir einen zentralen Punkt für die Ausbildung.

Harald Draxl, Bezirksfeuerwehrverband Lienz

Dies war nicht immer einfach, wie Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Draxl rückblickend erklärt: „Bei diesen Ereignissen hatten wir in der Bezirkszentrale teilweise keinen Platz und mussten andere Gebäude suchen.“

Mitglieder des Bezirksfeuerwehrausschusses, des Architekten-Teams sowie LR Astrid Mair und BM ...
Mitglieder des Bezirksfeuerwehrausschusses, des Architekten-Teams sowie LR Astrid Mair und BM Elisabeth Blanik (Mitte) griffen beim Spatenstich zur Schaufel. 900.000 Euro werden investiert.(Bild: Martin Oberbichler)

Erste Gespräche sorgten für umgehende Lösung
Kurz darauf fasste man den Entschluss, die bestehende Zentrale auf dem Areal der Stadtfeuerwehr Lienz zu erweitern. „Zum einen sind wir dann der Stadtfeuerwehr nicht mehr im Weg, zum anderen haben wir einen zentralen Punkt für die Ausbildung“, erklärt Draxl. Nach positiven Gesprächen mit der Stadt Lienz, der das Grundstück gehört, gab es auch grünes Licht durch das Land Tirol.

Zitat Icon

Uns war bewusst, wie zu handeln ist. Damit schaffen wir etwas, das zweckmäßig und wirtschaftlich ist.

LR Astrid Mair

Bild: Christof Birbaumer

Beim Spatenstich wurden die wichtigsten Zahlen für die Erweiterung genannt: 900.000 Euro investiert das Land für den Zubau von etwa 170 Quadratmetern samt Schulungsraum und der Modernisierung der Arbeitsplätze. Für LR Astrid Mair eine notwendige Maßnahme: „Uns war bewusst, wie zu handeln ist. Damit schaffen wir etwas, das zweckmäßig und wirtschaftlich ist.“

Läuft alles nach Plan, könnte heuer bereits der Baustart erfolgen.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
103.871 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
86.307 mal gelesen
Steiermark
Wanderweg muss wieder geöffnet werden
83.377 mal gelesen
Wanderer dürfen den Weg nun wieder offiziell benutzen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
875 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
ÖVP-Insider: Mahrers Rücktritt „Frage der Zeit“
628 mal kommentiert
Schwer angezählt: Noch-WKO-Chef Harald Mahrer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf