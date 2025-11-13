Bezirksfeuerwehr Lienz erhält eine neue Zentrale

Erste Gespräche sorgten für umgehende Lösung

Kurz darauf fasste man den Entschluss, die bestehende Zentrale auf dem Areal der Stadtfeuerwehr Lienz zu erweitern. „Zum einen sind wir dann der Stadtfeuerwehr nicht mehr im Weg, zum anderen haben wir einen zentralen Punkt für die Ausbildung“, erklärt Draxl. Nach positiven Gesprächen mit der Stadt Lienz, der das Grundstück gehört, gab es auch grünes Licht durch das Land Tirol.