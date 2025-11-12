Betreutes Wohnen: Kerze führte beinahe zu Tragödie

Feueralarm in der Nacht auf Mittwoch in einer Betreuungseinrichtung im Tiroler Vomp (Bezirk Schwaz): Im Zimmer einer zwölfjährigen Bewohnerin brach ein Brand aus. Dieser dürfte durch eine Duftkerze ausgelöst worden sein. Eine andere Bewohnerin riss das Mädchen aus dem Schlaf, ehe eine Betreuerin insgesamt neun Personen in Sicherheit brachte.
Gegen 2.30 Uhr sei der Brand im Zimmer der Zwölfjährigen ausgebrochen, berichtete die Polizei. Das Mädchen hatte – laut derzeitigem Stand der Ermittlungen – eine Duftkerze auf einem Holzstuhl neben dem Bett angezündet. Daraufhin dürfte die Bewohnerin eingeschlafen sein.
Andere Bewohnerin weckte Mädchen
„Durch die angezündete Kerze wurde schlussendlich der Brand ausgelöst, den eine 15-Jährige bemerkte“, heißt es vonseiten der Ermittler. Die andere Bewohnerin weckte die Zwölfjährige sofort auf und verständigte auch gleich eine Betreuerin (32). Diese brachte daraufhin insgesamt neun Personen aus dem Haus und setzte einen Notruf ab.
Schnelles Handeln verhinderte Schlimmeres
Der Brand wurde von den Feuerwehren Vomp und Schwaz rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Durch das schnelle Einschreiten und insbesondere durch das rasche Handeln der 15-Jährigen wurde wohl Schlimmeres verhindert.
Zwischenzeitlich in Gemeinde versorgt
Die Höhe des Sachschadens könne derzeit noch nicht beziffert werden. Der Brand habe sich auf den Holzsessel sowie das Bett beschränkt. Die evakuierten Bewohner wurden zwischenzeitlich im Foyer der Gemeinde untergebracht und versorgt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.