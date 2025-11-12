Vorteilswelt
In Zimmer von Mädchen

Betreutes Wohnen: Kerze führte beinahe zu Tragödie

Tirol
12.11.2025 11:57
Die Feuerwehr im Zimmer des Mädchens.
Die Feuerwehr im Zimmer des Mädchens.(Bild: ZOOM Tirol)

Feueralarm in der Nacht auf Mittwoch in einer Betreuungseinrichtung im Tiroler Vomp (Bezirk Schwaz): Im Zimmer einer zwölfjährigen Bewohnerin brach ein Brand aus. Dieser dürfte durch eine Duftkerze ausgelöst worden sein. Eine andere Bewohnerin riss das Mädchen aus dem Schlaf, ehe eine Betreuerin insgesamt neun Personen in Sicherheit brachte.

0 Kommentare

Gegen 2.30 Uhr sei der Brand im Zimmer der Zwölfjährigen ausgebrochen, berichtete die Polizei. Das Mädchen hatte – laut derzeitigem Stand der Ermittlungen – eine Duftkerze auf einem Holzstuhl neben dem Bett angezündet. Daraufhin dürfte die Bewohnerin eingeschlafen sein.

Andere Bewohnerin weckte Mädchen
„Durch die angezündete Kerze wurde schlussendlich der Brand ausgelöst, den eine 15-Jährige bemerkte“, heißt es vonseiten der Ermittler. Die andere Bewohnerin weckte die Zwölfjährige sofort auf und verständigte auch gleich eine Betreuerin (32). Diese brachte daraufhin insgesamt neun Personen aus dem Haus und setzte einen Notruf ab.

Die Matratze und der Stuhl hatten bereits Feuer gefangen.
Die Matratze und der Stuhl hatten bereits Feuer gefangen.(Bild: ZOOM Tirol)

Schnelles Handeln verhinderte Schlimmeres
Der Brand wurde von den Feuerwehren Vomp und Schwaz rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Durch das schnelle Einschreiten und insbesondere durch das rasche Handeln der 15-Jährigen wurde wohl Schlimmeres verhindert.

Zwischenzeitlich in Gemeinde versorgt
Die Höhe des Sachschadens könne derzeit noch nicht beziffert werden. Der Brand habe sich auf den Holzsessel sowie das Bett beschränkt. Die evakuierten Bewohner wurden zwischenzeitlich im Foyer der Gemeinde untergebracht und versorgt.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
