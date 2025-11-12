Betreutes Wohnen: Kerze führte beinahe zu Tragödie

Andere Bewohnerin weckte Mädchen

„Durch die angezündete Kerze wurde schlussendlich der Brand ausgelöst, den eine 15-Jährige bemerkte“, heißt es vonseiten der Ermittler. Die andere Bewohnerin weckte die Zwölfjährige sofort auf und verständigte auch gleich eine Betreuerin (32). Diese brachte daraufhin insgesamt neun Personen aus dem Haus und setzte einen Notruf ab.