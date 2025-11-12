Meisterin stutzt dem System ordentlich die Haare

Keinen Spezialisten gefunden

Obwohl sie schon bald in Pension gehen könnte und sie auch nach einigen Stunden Arbeit merkt, dass nicht mehr alles so leicht von der Hand geht, will sie ihr Handwerk aus Liebe zum Beruf nicht aufgeben. Sie bemüht sich, den Laden weiterführen zu können. Für echte Hilfe bei der nötigen Umstrukturierung, mussten sie und ihr Mann Karl sogar zu einem Berater nach Deutschland ausweichen, weil sie hierzulande keinen Spezialisten fanden.