Haus im Zillertal in Flammen: Brandursache geklärt

Keine Personen verletzt

Verletzt wurde zum Glück niemand. „Zu diesem Zeitpunkt war nämlich niemand im Haus anwesend“, erklärt die Polizei. Da der Brand im Bereich des Kamins bzw. Ofens der Küche ausgebrochen war, gehen die Brandermittler davon aus, dass die hohe Wärmeabstrahlung des Ofens auf die Küchenmöbel das Feuer ausgelöst hatte. Die Küche wurde komplett zerstört.