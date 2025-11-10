Haus im Zillertal in Flammen: Brandursache geklärt

Ein Einfamilienhaus in Schlitters im Tiroler Zillertal stand am Sonntagnachmittag in Flammen. Der Brand konnte zwar gelöscht werden und verletzt wurde niemand, aber der Schaden dürfte enorm. Die Ursache für das Feuer wurde von den Brandermittlern mittlerweile geklärt.
Eine Passantin hatte am Sonntag gegen 15.45 Uhr den Brand bemerkt und Alarm geschlagen. Beim Eintreffen der Feuerwehr Schlitters bot sich ein dramatisches Bild: Die Einsatzkräfte hatten mit heftiger Rauchentwicklung zu kämpfen, unter Einsatz von starkem Atemschutz gelang es den rund 50 Mann den Brand binnen einer Stunde zu bekämpfen.
Keine Personen verletzt
Verletzt wurde zum Glück niemand. „Zu diesem Zeitpunkt war nämlich niemand im Haus anwesend“, erklärt die Polizei. Da der Brand im Bereich des Kamins bzw. Ofens der Küche ausgebrochen war, gehen die Brandermittler davon aus, dass die hohe Wärmeabstrahlung des Ofens auf die Küchenmöbel das Feuer ausgelöst hatte. Die Küche wurde komplett zerstört.
