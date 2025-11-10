Vorteilswelt
Bestens betreut

„Schritt für Schritt zurück ins Leben“

Niederösterreich
10.11.2025 19:00
(Bild: Perry)

Neue Wege bei der Rehabilitation: Im Landesklinikum Allentsteig im Waldviertel (NÖ) werden Patienten mit modernster Robotik auf den Weg in die Mobilität geführt.

Ein sanftes Piepen, ein vorsichtiger Fuß auf Druckplatten und ein Bildschirm, der jeden Schritt sichtbar macht. Für viele Patienten, die nach Schlaganfällen, Unfällen oder orthopädischen Eingriffen wieder lernen müssen, zu stehen und zu gehen, ist das ein erster Hoffnungsschimmer.

Oberarzt Thomas Gröger von der neurologischen Reha am Landesklinikum Allentsteig.
Oberarzt Thomas Gröger von der neurologischen Reha am Landesklinikum Allentsteig.(Bild: zVg/Allentsteig)

Die moderne Technik – Ganganalyse und Posturographie-Gerät – erfasst Schrittlänge, Gelenkbewegungen, Gleichgewicht und Standstabilität. Patienten sehen auf Bildschirmen, wie sie ihr Gewicht verlagern, und können Bewegungsmuster selbst positiv beeinflussen.

Im Sequenzraum steht die Lokomotion, ein Laufband für Menschen, die das Gehen teilweise oder vollständig verlernt haben. Unterstützt durch Haltegurte und sanfte mechanische Impulse, können sie Schritt für Schritt wieder natürliche Bewegungen erlernen.

Gemeinsam helfen: das Therapeuten-Team Manuela Hackl, Florentina Gruber, Kerstin Hauer und Laura ...
Gemeinsam helfen: das Therapeuten-Team Manuela Hackl, Florentina Gruber, Kerstin Hauer und Laura Bruckner(Bild: zVg/Allentsteig)

„Jeder Schritt, den ein Patient wieder sicher setzen kann, ist ein kleiner Sieg“, versichern Primarius Dr. Christian Bancher und sein überaus engagierter und sein österreichweit als Spitzenmediziner seines Faches anerkannter Oberarzt Thomas Gröger von der neurologischen Reha am Landesklinikum Allentsteig. „Bewegung ist die Brücke zwischen dem, was war, und dem, was sein darf.“

Menschliche Begleitung
Für die Patienten ist es nicht nur die Technik, sondern auch die menschliche Begleitung durch Therapeutinnen und Therapeuten, die Mut macht, motiviert und den Weg zurück ins Leben ermöglicht. Ein Lächeln, ein sicherer Schritt, ein gewonnenes Gleichgewicht – für viele der erste Schritt zurück in den Alltag.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
