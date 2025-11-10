„Schritt für Schritt zurück ins Leben“

Menschliche Begleitung

Für die Patienten ist es nicht nur die Technik, sondern auch die menschliche Begleitung durch Therapeutinnen und Therapeuten, die Mut macht, motiviert und den Weg zurück ins Leben ermöglicht. Ein Lächeln, ein sicherer Schritt, ein gewonnenes Gleichgewicht – für viele der erste Schritt zurück in den Alltag.