Brüderpaar verletzt

Alko-Lenker (22) krachte in Tirol gegen Mauer

Tirol
09.11.2025 11:55
Der Lenker war betrunken (Symbolfoto).
Der Lenker war betrunken (Symbolfoto).(Bild: rubra)

Betrunken setzte sich in der Nacht auf Sonntag ein Tiroler (22) hinters Steuer. Ein folgenschwerer Fehler: Denn der Mann krachte mit seinem Wagen in eine Mauer. Er und sein Bruder (15) wurden dabei verletzt.

0 Kommentare

Zum fatalen Unfall kam es am Sonntag kurz nach 3 Uhr in der Nacht auf der B198 bei der Ortsausfahrt von Hägerau (Bezirk Reutte). „Der 22-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Pkw und prallte frontal gegen eine dort befindliche Stützmauer“, heißt es seitens der Polizei.

Unfall löste auch Notruf-Call aus
Durch den Aufprall wurden sämtliche Airbags sowie der automatische Notruf-Call ausgelöst. Der Lenker und sein am Beifahrersitz mitfahrende Bruder wurden erheblich verletzt und mussten in das Bezirkskrankenhaus nach Reutte gebracht werden.

Lesen Sie auch:
Im Arlbergtunnel kam es zu einem spektakulären Unfall.
Totalschaden bei Auto
Alko-Lenker krachte mehrmals gegen Tunnelwand
09.11.2025

„Ein auf der Rücksitzbank mitfahrender 17-Jähriger blieb laut Erstdiagnose unverletzt“, so die Exekutive, die schließlich festgestellt hat, dass der Lenker betrunken war. Am Pkw entstand Totalschaden.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Tirol

