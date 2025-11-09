Alko-Lenker (22) krachte in Tirol gegen Mauer

Betrunken setzte sich in der Nacht auf Sonntag ein Tiroler (22) hinters Steuer. Ein folgenschwerer Fehler: Denn der Mann krachte mit seinem Wagen in eine Mauer. Er und sein Bruder (15) wurden dabei verletzt.
Zum fatalen Unfall kam es am Sonntag kurz nach 3 Uhr in der Nacht auf der B198 bei der Ortsausfahrt von Hägerau (Bezirk Reutte). „Der 22-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Pkw und prallte frontal gegen eine dort befindliche Stützmauer“, heißt es seitens der Polizei.
Unfall löste auch Notruf-Call aus
Durch den Aufprall wurden sämtliche Airbags sowie der automatische Notruf-Call ausgelöst. Der Lenker und sein am Beifahrersitz mitfahrende Bruder wurden erheblich verletzt und mussten in das Bezirkskrankenhaus nach Reutte gebracht werden.
„Ein auf der Rücksitzbank mitfahrender 17-Jähriger blieb laut Erstdiagnose unverletzt“, so die Exekutive, die schließlich festgestellt hat, dass der Lenker betrunken war. Am Pkw entstand Totalschaden.
