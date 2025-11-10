Wo der Eisvogel in Zukunft wieder fliegen darf

Ein Versprechen namens IRIS

Das Projekt LIFE IRIS Austria, gefördert von der EU, ist mehr als ein Umweltprogramm. Es ist ein Symbol: für einen neuen Umgang mit dem, was wir „unsere“ Natur nennen. Die Maßnahmen lesen sich wie ein Handbuch der Hoffnung: Buhnen und Totholzpakete sollen neue Lebensräume schaffen, alte Uferbefestigungen weichen, Wanderhindernisse fallen. Die Pielach soll wieder durchgängig werden – für Fische, für Strömung, für das Leben selbst. 4,2 Millionen Euro fließen in dieses Werk, getragen von Gemeinden, Land und Wasserverband. Doch das Wertvollste daran lässt sich nicht in Zahlen fassen: Es ist das Wissen, dass Natur und Mensch nicht Gegensätze sein müssen, sondern Partner.