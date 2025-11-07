Immo-Branche atmet auf: „Talsohle durchschritten“

Zwar werden am Ende des Jahres nur 3000 neue Wohneinheiten in der Steiermark fertiggestellt worden sein – das sind rund 27 Prozent weniger als im Jahr zuvor – aber die Zahl an Projekten, die bereits geplant sowie bewilligt sind und dadurch jederzeit realisiert werden könnten, liege bei mehr als 10.000. So soll sich etwa die Zahl der fertigen Wohnungen allein in Graz im nächsten Jahr mehr als verdoppeln.