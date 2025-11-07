Bombendrohung: Mehrere Grazer Schulen evakuiert

Schon oft wurde kommuniziert, dass es sich um kein Kavaliersdelikt handelt, dennoch reißt die Serie noch immer nicht ab: Erneut wurden am Freitagmorgen zahlreiche Grazer Schulen wegen Bombendrohungen evakuiert – unter anderem die Volksschule Rosenberg. Noch bevor der Schultag so richtig losging, wurden die Kinder wieder nach Hause geschickt.