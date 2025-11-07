Parfum und Spirituosen: Seriendiebe festgenommen

In Liezen wurden fünf rumänische Staatsbürger (21 bis 28) festgenommen, die im letzten Monat elf Ladendiebstähle begangen haben sollen. Sie hatten es auf Drogerieartikel wie hochwertige Parfums, Körperpflegeartikel und Spirituosen abgesehen.
Polizeieinsatz am Dienstag in einem Drogeriemarkt im Einkaufszentrum Liezen: Mitarbeiterinnen erkannten zwei Personen wieder, die sich nach einem Ladendiebstahl am Vortag erneut im Geschäft aufhielten. Sie riefen die Polizei, die die mutmaßlichen Diebe stellte.
Täter sind geständig
Weil sie sich nicht ausweisen konnten, folgten weitere Ermittlungen, in deren Verlauf auch die drei weiteren Komplizen ausgeforscht wurden. Bei ihnen zu Hause stellte man Diebesgut sicher – darunter hochwertige Parfums, Körperpflegeartikel, Schuhe und Spirituosen. Im Zuge der Einvernahmen konnten den fünf Beschuldigten elf Ladendiebstähle in Liezen und Stainach innerhalb eines Monats nachgewiesen werden. Alle zeigten sich geständig.
Dreimal Schubhaft verhängt
Zwei der Tatverdächtigen dürften gewerbsmäßig gehandelt haben – sie wurden nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Über die drei weiteren Tatverdächtigen wurde Schubhaft verhängt. Sie wurden in das Anhaltezentrum Vordernberg überstellt.
