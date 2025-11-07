Landwirte sägen weiter am EU-Waldgesetz

Für österreichische Bauern macht das EU-Entwaldungsgesetz wenig Sinn. Schon seit über einem Jahr wird es von allen Seiten besprochen. Nun tickt die Zeit: Ab Jänner 2026 soll es in Kraft treten. Dann hätten alle Landwirte die Pflicht, jeden gefällten Baum in einem Online-System der EU zu protokollieren. Die Idee der EU dahinter: die Abholzung tropischer Wälder zu verhindern. „Dabei nimmt die Waldfläche seit Jahrzehnten bei uns zu!“, ärgern sich jetzt auch die Unabhängigen Bauern Niederösterreichs, die mit drei Mandaten in der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer sitzen. „Das Entwaldungsgesetz ist ein Bürokratiemonster aus Brüssel, das unsere Betriebe lähmt!“, sagen die UBVler.