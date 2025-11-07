Schnelle Reaktionskräfte da, wenn es brenzlig wird

Bereits im neuen Sicherheitszentrum stationiert

Die SRK (nicht zu verwechseln mit der Spezialeinheit Cobra) war im Schloss Mentlberg in Innsbruck untergebracht, übersiedelte bereits in das neue Sicherheitszentrum. Sie besteht zum einen aus der Schnellen Interventionsgruppe (SIG), dem Pendant zur Wiener WEGA. Zum anderen aus der Bereitschaftseinheit (BE). Zugrunde liegt das österreichweite Konzept des Streifendienstes durch Spezialeinheiten. „Die SIG ist vor allem im Großraum Innsbruck aktiv“, ergänzte Lettenbichler.