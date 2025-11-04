In Graz beginnt nun wieder die „Kaiserzeit“

Und am Mittwoch (5. November) öffnet er erstmals die Pforten im neuen Kaiserfeld, wie das Lokal sich nun nennt. Der „Krone“ gewährte er vorab einen ersten Einblick. Vieles wirkte dabei vertraut, aber der frische Anstrich war nicht zu übersehen. „Herzstück ist sicher die neue Küche. Wir wollen ehrliche Gastronomie mit attraktivem Service in Anlehnung an die Kaiserzeit bieten“, umreißt Schlojer das Konzept. In der erwähnten Küche werken Maximilian Wolf (Kogel 3, Kehlberghof) und Dominik Sirk (Bar Amouro, Dreizehn by Gauster).