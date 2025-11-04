In Graz beginnt nun wieder die „Kaiserzeit“

Am Mittwoch (5.11.) öffnet Traditionslokal Kaiserfeld im Herzen der Landeshauptstadt unter neuer Führung wieder seine Pforten. Alte Werte will man dabei bewahren, aber auch frische Akzente setzen.
Das Café Kaiserfeld im Herzen der Grazer Altstadt hat sich weit über die Stadtgrenzen hinaus einen legendären Ruf erarbeitet. Als Kultgastronom Rudi Lackner und Sohn Simon Ende August für immer zusperrten, war der Wehmut bei vielen Stammgästen groß. Doch mit Markus Schlojer war, wie berichtet, ja bereits ein Nachfolger für die Grazer Institution gefunden.
Und am Mittwoch (5. November) öffnet er erstmals die Pforten im neuen Kaiserfeld, wie das Lokal sich nun nennt. Der „Krone“ gewährte er vorab einen ersten Einblick. Vieles wirkte dabei vertraut, aber der frische Anstrich war nicht zu übersehen. „Herzstück ist sicher die neue Küche. Wir wollen ehrliche Gastronomie mit attraktivem Service in Anlehnung an die Kaiserzeit bieten“, umreißt Schlojer das Konzept. In der erwähnten Küche werken Maximilian Wolf (Kogel 3, Kehlberghof) und Dominik Sirk (Bar Amouro, Dreizehn by Gauster).
Die Kaffeehaustradition des alten Kaiserfelds möchte man fortführen, ergänzt eben durch traditionelle österreichische Küche. „Wir werden von Montag bis Freitag auch ein dreigängiges Mittagsmenü für 13,90 Euro anbieten. Unsere Gäste sollen einfach ehrlich genießen können“, sagt Schlojer.
Der Schritt in die Selbstständigkeit war für den 32-jährigen Grazer überfällig: „Ich wollte irgendwann einfach nicht mehr Angestellter sein. Mit einem Bekannten hat sich jetzt diese Chance ergeben und da haben wir sofort zugeschlagen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.