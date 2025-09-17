Neuer Besitzer für Grazer Kaffeehaus-Institution

Jetzt setzt Simon Lackner aber einen vorläufigen Schlussstrich unter die erfolgreiche Geschichte. „Am kommenden Samstag um 12 Uhr sperren wir zu“, stellt der Sohn von Gründer Rudi, der das Lokal 2018 übernommen hat, klar. Als Beweggrund gibt er rein persönliche Gründe an: „Ich habe jetzt meinen MBA an der WU Wien fertig und will einfach etwas Neues probieren. Vielleicht gründe ich ja wieder ein Unternehmen.“