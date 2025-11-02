Vorteilswelt
Drei Insassen verletzt

Nach heftigem Überschlag landete Auto auf dem Dach

Tirol
02.11.2025 09:00
Nach dem Überschlag landete das Auto auf dem Dach.
Nach dem Überschlag landete das Auto auf dem Dach.(Bild: ZOOM Tirol)

Spektakulärer Unfall am Samstagabend in Silz (Tiroler Bezirk Imst)! Ein Auto überschlug sich aus bislang unbekannter Ursache und landete danach auf dem Dach. Drei Insassen wurden dabei verletzt. Auch der Notarzthubschrauber rückte an.

0 Kommentare

Großaufgebot an Einsatzkräften am Samstagabend nach einem schweren Verkehrsunfall in Silz. Auf dem sogenannten Silzer Sattel überschlug sich ein Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache.

Im Auto befanden sich drei Personen. Der Pkw blieb nach dem Überschlag auf dem Dach liegen, die drei Insassen konnten sich nach Angaben der Feuerwehr Silz selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

(Bild: ZOOM Tirol)

Schließlich wurden auch die Einsatzkräfte alarmiert. Neben den Feuerwehren Silz und Ochsengarten standen auch die Rettung, der Notarzt, der Notarzthubschrauber C1, die Polizei sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.

„Auf der Anfahrt veranlasste der Einsatzleiter der Feuerwehr Silz zusätzlich die Alarmierung der Feuerwehr Ochsengarten, um gegebenenfalls den Landeplatz für den Hubschrauber auszuleuchten“, heißt es seitens der Feuerwehr Silz.

(Bild: ZOOM Tirol)

Trio verletzt und ins Spital gebracht
Das verunfallte Trio erlitt wohl nur leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren sicherten und beleuchteten die Unfallstelle. Außerdem wurde das Fahrzeug geborgen. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Tirol

