Nach heftigem Überschlag landete Auto auf dem Dach

Schließlich wurden auch die Einsatzkräfte alarmiert. Neben den Feuerwehren Silz und Ochsengarten standen auch die Rettung, der Notarzt, der Notarzthubschrauber C1, die Polizei sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.

„Auf der Anfahrt veranlasste der Einsatzleiter der Feuerwehr Silz zusätzlich die Alarmierung der Feuerwehr Ochsengarten, um gegebenenfalls den Landeplatz für den Hubschrauber auszuleuchten“, heißt es seitens der Feuerwehr Silz.