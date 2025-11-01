Pkw überschlug sich nach Kollision mit Traktor

Leichte Verletzungen

In Folge kam der Pkw-Lenker links von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Holzgeländer, das sich auf der Beifahrerseite in das Fahrzeug bohrte, und stieß anschließend gegen eine Werbetafel, bevor er über eine Böschung in den Stanzbach stürzte und dort auf dem Dach zu liegen kam. Ein Zeuge sowie der Traktorlenker befreiten den 58-Jährigen aus dem Fahrzeug. Er wurde mit leichten Verletzungen vom Roten Kreuz ins LKH Leoben gebracht. Der Alkotest bei beiden Lenkern verlief negativ. Am Pkw entstand Totalschaden.