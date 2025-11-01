Vorteilswelt
58-Jähriger verletzt

Pkw überschlug sich nach Kollision mit Traktor

Steiermark
01.11.2025 10:45
Symbolfoto(Bild: Jauschowetz Christian)

Am Freitagnachmittag kam es im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zu einer Kollision eines Traktors und eines Pkw. In Folge überschlug sich das Auto und der 58-jährige Lenker wurde verletzt.

Kurz vor 15 Uhr am Freitagnachmittag kam es in Kindberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) zu einem verhängnisvollen Zwischenfall: Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war mit seinem Pkw auf der L114 in Richtung Stanz im Mürztal unterwegs. Im Freilandgebiet wollte er einen Traktor überholen, der von einem 16-jährigen Jugendlichen gelenkt wurde. Als dieser nach links abbog, kam es zur Kollision: Der Pkw stieß gegen das linke Vorderrad des Traktors, wodurch die Zugmaschine nach rechts in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde.

Leichte Verletzungen
In Folge kam der Pkw-Lenker links von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Holzgeländer, das sich auf der Beifahrerseite in das Fahrzeug bohrte, und stieß anschließend gegen eine Werbetafel, bevor er über eine Böschung in den Stanzbach stürzte und dort auf dem Dach zu liegen kam. Ein Zeuge sowie der Traktorlenker befreiten den 58-Jährigen aus dem Fahrzeug. Er wurde mit leichten Verletzungen vom Roten Kreuz ins LKH Leoben gebracht. Der Alkotest bei beiden Lenkern verlief negativ. Am Pkw entstand Totalschaden.

Mehrere Feuerwehren – darunter Kindberg, Edelsdorf und Mürzhofen – standen mit acht Fahrzeugen und insgesamt 41 Einsatzkräften im Einsatz. Die L114 war für rund eine Stunde teilweise gesperrt bzw. einspurig befahrbar.

