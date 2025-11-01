Wald und Donau werden immer öfter zu Grabstätten

Auch Wasserbestattungen sind möglich

Schon seit Jahren zeigt sich in Niederösterreich eine zunehmende Tendenz zur Einäscherung. Nicht selten auch als eine Abwendung von der strikt religiösen Beerdigung. Es ermöglicht eine Urnenbeisetzung in der Natur, die seit Kurzem auch im Ottensteiner Stausee möglich ist. „Wichtig ist, dass die Angehörigen wissen, ihre individuellen Wünsche so gut wie möglich zu kommunizieren, dann werden sie vom Bestatter in der Regel immer berücksichtigt“, sagt Ostermann zur Krone. In der Nähe von Hainburg gibt es auch an der Donau eine Wasserbestattungs-Stelle.

