Jugendliche beschmierten Stadion und legten Feuer

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten Polizisten nun mehrere Sachbeschädigungen und Diebstähle beim Stadion des TSV Hartberg aufklären. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren zeigten sich geständig.
Am Donnerstagmorgen langte bei der Polizei in Hartberg (Bezrik Hartberg-Fürstenfeld) eine Anzeige wegen schwerer Sachbeschädigungen beim Fußballstadion des TSV Harberg ein. Sie dürften in der Nacht auf Donnerstag entstanden sein. Beamte führten daraufhin Erhebungen vor Ort durch und stellten fest, dass unbekannte Täter zahlreiche Graffiti – darunter auch ein Hakenkreuz – an Fassaden und Wänden angebracht hatten.
Zudem hatten sich die Unbekannten auch Zutritt zu abgesperrten Bereichen verschafft, an mehreren Stellen Feuer entzündet und dadurch noch weiteren Schaden verursacht. Den Tätern gelang außerdem der Zugang in das Stadiongebäude, wo sie Spirituosen und Lebensmittel stahlen. Auch ein Feuerlöscher wurde entnommen und entleert.
Tausende Euro Schaden
Durch intensive Ermittlungsarbeit der Polizei konnten zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld als Tatverdächtige ausgeforscht werden. Beide wurden einvernommen, sie zeigten sich geständig. Sie wurden wegen mehrerer Strafrechtsdelikte auf freiem Fuß angezeigt. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf rund 30.000 Euro.
