Jugendliche beschmierten Stadion und legten Feuer

Am Donnerstagmorgen langte bei der Polizei in Hartberg (Bezrik Hartberg-Fürstenfeld) eine Anzeige wegen schwerer Sachbeschädigungen beim Fußballstadion des TSV Harberg ein. Sie dürften in der Nacht auf Donnerstag entstanden sein. Beamte führten daraufhin Erhebungen vor Ort durch und stellten fest, dass unbekannte Täter zahlreiche Graffiti – darunter auch ein Hakenkreuz – an Fassaden und Wänden angebracht hatten.