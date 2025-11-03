„Für Kriege sind Millionen da, und Arme nichts“

Ärger auf die Weltpolitik

Hirtenlehner, der seit Längerem wieder arbeitssuchend ist, kritisiert, dass die Politik zu wenig macht, und Leute zwinge, aktiv zu werden. „Während für Krieg und Waffenindustrie Millionen fließen, bekommen viele arme Menschen überhaupt nie Hilfe“. „Es muss ein Ende haben, dass Regierungen Kriege verursachen und Leid über die Welt bringen“, sagt er traurig.

Was ihm fehlt: eine große Gruppe, die sich mit ihm gemeinsam gegen das Leid einsetzt, und so vielleicht Größeres bewegen kann. „Ich möcht gerne auch vor Ort helfen, aber das geht nur mit einer Organisation“, sagt er. Jene, mit denen er gesprochen habe, hätten kein Gehör für ihn. Doch sein Engagement und seine Motivation bleiben: Menschen in Not etwas zurück zu geben.