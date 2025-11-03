Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aktivist sucht Leute

„Für Kriege sind Millionen da, und Arme nichts“

Niederösterreich
03.11.2025 15:00
Fotos aus Westafrika: Helmut Hirtenlehner bekommt sie von internationalen Hilforganisationen, ...
Fotos aus Westafrika: Helmut Hirtenlehner bekommt sie von internationalen Hilforganisationen, die er aus der Ferne unterstützt. Viel lieber würde er vor Ort helfen.(Bild: Helmut Hirtenlehner)

Ein Mann aus Kematen an der Ybbs findet seit Jahren seine Erfüllung im Dienst für andere. Jetzt möchte er, dass andere mit ihm eine Hilfaktions-Gruppe gründen, um armen Menschen in Pakistan und Gambia zu helfen. 

0 Kommentare

Seit nun mehr als zehn Jahren setzt sich Helmut Hirtenlehner (51) aus Kematen an der Ybbs unermüdlich für Menschen in Not ein – und das weit über Österreichs Grenzen hinaus. Sein Engagement begann 2015, als ihn Hilferufe aus Gambia erreichten, erzählt er der „Krone“. 

Dank von Werner Faymann?
„Ich habe den Ruf Gottes verspürt, direkt vor Ort zu helfen“, erzählt der sehr gläubige Helfer. Zuerst nahm er Kontakt mit dem Generalkonsulat in Wien auf, verfasste Berichte über die Situation in Gambia und erhielt sogar Dank vom damaligen Bundeskanzler Werner Faymann, wie er stolz erzählt. 

Hilfe für Menschen in Afrika und Pakistan
Seitdem unterstützt er Menschen wie Muhammed Sillah aus Brikama (Westafrika) – mit Nahrung, medizinischer Hilfe und Unterkunft. „Aber das alles von Österreich aus!“, betont er. Sein Einsatz erstreckt sich laut eigenen Angaben auch auf Pakistan, Ghana, Bangladesch, Kamerun und Österreich.  Majid Atalebe aus Konongo (Ghana) benötigte eine lebensbedrohliche Operation. Die afrikanische Gemeinde sammelte 700 Euro, dazu half der Helfer über fünf Jahre mit Nahrung, Wasser, Medizin und Unterkunft.

Zitat Icon

Überall gibt es Menschen, die dringend Unterstützung brauchen – sei es Nahrung, Wasser oder medizinische Hilfe.

Ybbstaler Martin Hirtenlehner

Bild: Helmut Hirtenlehner

Ärger auf die Weltpolitik 
Hirtenlehner, der seit Längerem wieder arbeitssuchend ist, kritisiert, dass die Politik zu wenig macht, und Leute zwinge, aktiv zu werden. „Während für Krieg und Waffenindustrie Millionen fließen, bekommen viele arme Menschen überhaupt nie Hilfe“. „Es muss ein Ende haben, dass Regierungen Kriege verursachen und Leid über die Welt bringen“, sagt er traurig.

Was ihm fehlt: eine große Gruppe, die sich mit ihm gemeinsam gegen das Leid einsetzt, und so vielleicht Größeres bewegen kann. „Ich möcht gerne auch vor Ort helfen, aber das geht nur mit einer Organisation“, sagt er. Jene, mit denen er gesprochen habe, hätten kein Gehör für ihn. Doch sein Engagement und seine Motivation bleiben: Menschen in Not etwas zurück zu geben. 

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
144.907 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
125.173 mal gelesen
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
121.441 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf