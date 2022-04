Häuslbauer zahlte 47.000 Euro an die Pleite-Firma

Mit 13 Millionen Euro in die Pleite: Die „Krone“ hat mehrfach über die Insolvenz der Eugendorfer Fertighaus-Firma Scalahaus berichtet. Christoph Ganser ist einer der 60 betroffenen Häuslbauer: „Wir sind im Sommer auf die Firma aufmerksam geworden.“ Damals bot Scalahaus ein Fertighaus mit Fixpreis-Garantie an, so Ganser. Im September folgte die Vertragsunterzeichnung. „Gleich darauf haben sie eine Anzahlung von 27.000 Euro verlangt.“