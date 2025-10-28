Wie sehr der Weinanbau unser Bundesland begünstigt

Konkrete Daten für unser Bundesland erfreulich

Und wo findet man Niederösterreich in den Statistiken? Mit 57,9 Prozent aller österreichischen Weinbaubetriebe sind wir vorne – bei 60% des Flächenanbauanteiles. Auch finanziell ein großer Anteil, wenn man bedenkt, dass österreichweit durch Wein satte 1,2 Milliarden Euro jährlich in die Staatskasse fließen. Positiv auch, dass 20.451 Jobs – 2,5 Prozent der Beschäftigung Niederösterreichs – auf das Konto des Weines gehen. Dass der Anteil an der blau-gelben Landwirtschaft satte 15% beträgt, verdankt man auch jenen, die beim Kauf zu den heimischen „Tröpferln“ greifen.