Vorsicht: „Falsche Polizisten verlangen Geld“

Es häufen sich wieder die Betrugsfälle in Österreich. Die Polizei in Tirol warnt vor einer aktuellen Anruf-Betrugswelle, bei der sich die Täter als Polizisten oder Kriminalbeamte ausgeben.
Mittlerweile gibt es wohl kaum eine Österreicherin/einen Österreicher, der noch nie eine Betrugs-SMS, -Anruf oder E-Mail bekommen hat. Doch wie viele dieser Maschen derzeit im Umlauf sind, passt auf keine Kuhhaut, wie man so schön sagt.
Polizei warnt vor Anruf-Welle
Egal ob „Kinder ihr Handy verloren haben“, man sich bei „FinanzOnline“ dringend einloggen soll oder irgendetwas mit Krypto-Währung, keiner ist vor den Versuchen der Gauner sicher. Ratzfatz mithilfe von KI sind Hunderte, ja Tausende solcher Fake-SMS versendet. Banken und die Polizei warnen daher eindringlich.
Es kommt aktuell zu Betrugsanrufen in Innsbruck. Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten oder Kriminalbeamte aus und versuchen Bargeld und Wertsachen herauszulocken. Schützen Sie sich und warnen Sie Ihre Angehörigen.
Landespolizeidirektion Tirol
Besonders dreist: Derzeit geben sich Täter als Beamte der Polizei aus versuchen so, von nichtsahnenden Opfern Bargeld und Wertsachen herauszulocken, wie die Polizei eindringlich warnt. Es heißt also weiterhin: Wachsam sein, misstrauisch bleiben und auf Nummer sichergehen.
