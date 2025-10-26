Vorteilswelt
Helikopterbergung

Schnee und Nebel: Studenten kamen vom Weg ab

Tirol
26.10.2025 21:07
Ziel der vierköpfigen Wandergruppe war das Hafelekar
Ziel der vierköpfigen Wandergruppe war das Hafelekar(Bild: Johanna Birbaumer)

Vier junge Deutsche wollten am Sonntag von der Seegrube auf das Hafelekar wandern. Doch die widrigen Wetterumstände und den Schneefall hatten sie nicht ausreichend bedacht. 

Am Sonntag gegen 11 Uhr fuhren vier befreundete Studenten – eine 19-jährige Österreicherin, ein 19-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Traunstein, ein 19-Jähriger aus München und ein 20-Jähriger aus Dresden – mit der Nordkettenbahn auf die Seegrube.

Dort stiegen sie über den Wanderweg zum „Gleirschjöchl“ auf und beabsichtigten bis zur Bergstation der Hafelekarbahn zu wandern, um anschließend mit der Gondelbahn ins Tal zu fahren.

Vom Steig abgekommen
Am Weg vom Gleirschjöchl zum Hafelekar kamen die vier Wanderer am „Goetheweg“ aufgrund der widrigen Witterungsumstände vom Steig ab und konnten im mit Schnee bedeckten, felsigen und abschüssigen Gelände im Bereich des „Weiten Kar“ nicht mehr selbständig auf- bzw. absteigen, worauf die Gruppe um 12.40 Uhr einen Notruf absetzte.

Der alarmierte NAH konnte schließlich gegen 14.30 Uhr die vier Wanderer mittels Tau bergen und unverletzt im Tal der Bergrettung Innsbruck übergeben.

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
