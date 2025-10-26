Schnee und Nebel: Studenten kamen vom Weg ab

Vom Steig abgekommen

Am Weg vom Gleirschjöchl zum Hafelekar kamen die vier Wanderer am „Goetheweg“ aufgrund der widrigen Witterungsumstände vom Steig ab und konnten im mit Schnee bedeckten, felsigen und abschüssigen Gelände im Bereich des „Weiten Kar“ nicht mehr selbständig auf- bzw. absteigen, worauf die Gruppe um 12.40 Uhr einen Notruf absetzte.