Einsatz auf dem Weg zur Hochzeit eines Kameraden

Die Vorfreude auf die Feier wurde schnell durch einen schweren Unfall unterbrochen: Auf der B122 sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, bei dem drei Insassen, darunter ein Kind, verletzt wurden.

Zufällig am Unfallort vorbei gekommen

Die zufällig vorbeikommende Feuerwehr Amstetten, die auf dem Weg zu einer Hochzeit war, leistete sofort Hilfe, sicherte die Unfallstelle ab und initiierte die Rettungskette. Beim Eintreffen der FF Aschbach am Unfallort wurden die verletzten Personen bereits vom Rettungsdienst erstversorgt. Nach dem Abtransport ins Krankenhaus konnten die beiden Fahrzeuge geborgen und an einem gesicherten Abstellplatz verbracht werden. Während des Einsatzes musste die B122 komplett für den Verkehr gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet werden.