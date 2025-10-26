Vorteilswelt
Frontaler in Aschbach

Einsatz auf dem Weg zur Hochzeit eines Kameraden

Niederösterreich
26.10.2025 14:19
Die Florianis von Aschbach hatten einen ungeplanten Zwischenfall: Das Rote Kreuz war schon da, ...
Die Florianis von Aschbach hatten einen ungeplanten Zwischenfall: Das Rote Kreuz war schon da, die Fahrbahn wurde wieder freigemacht.(Bild: FF Aschbach-Markt)

Immer einsatzbereit sind unsere Florianis – in diesem Fall waren sie schon unterwegs, als in Aschbach im Bezirk Amstetten zwei Autos frontal kollidierten: Denn die Feuerwehrmänner waren gerade auf dem Weg zur Hochzeit eines Kameraden.

Die Vorfreude auf die Feier wurde schnell durch einen schweren Unfall unterbrochen: Auf der B122 sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, bei dem drei Insassen, darunter ein Kind, verletzt wurden. 

Zufällig am Unfallort vorbei gekommen
Die zufällig vorbeikommende Feuerwehr Amstetten, die auf dem Weg zu einer Hochzeit war, leistete sofort Hilfe, sicherte die Unfallstelle ab und initiierte die Rettungskette. Beim Eintreffen der FF Aschbach am Unfallort wurden die verletzten Personen bereits vom Rettungsdienst erstversorgt. Nach dem Abtransport ins Krankenhaus konnten die beiden Fahrzeuge geborgen und an einem gesicherten Abstellplatz verbracht werden. Während des Einsatzes musste die B122 komplett für den Verkehr gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet werden.

