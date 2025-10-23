Unternehmer vor Gericht: „Fürchtete um mein Leben“

„Ich blutete aus dem Mund und wollte nur Hilfe“

Als er vor dem Lokal blutend am Boden lag, stoppte eine Polizeistreife, die zufällig vorbeifuhr. „Wir haben ihn da liegen sehen und wollten schauen, was passiert ist“, schildert ein Uniformierter. „Ich blutete aus dem Mund, wollte Hilfe, aber die waren gleich sehr aggressiv“, schildert der Unternehmer. „Die Polizei war null emphatisch und sagte nur, ich solle mich beruhigen. Keinen interessierte, was mir angetan wurde.“ Sein Korridor sei immer enger geworden. „Ich fühlte mich durch die Polizisten eingeengt.“