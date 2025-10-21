Neun Verletzte nach Frontalem in Puch bei Weiz

Am Dienstag gegen 8.80 Uhr kam es zu dem Unfall in Puch bei Weiz. Ein 57-jähriger Deutscher war mit seinem Pkw samt Anhänger auf der L 361 in Fahrtrichtung Puch unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich noch drei Frauen (65, 68 und 70 Jahre alt). Aus bislang unbekannter Ursache geriet er in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 60-Jährigen aus dem Bezirk Weiz. In diesem Fahrzeug befanden sich noch zwei Kinder (ein und fünf Jahre alt), ein 33-jähriger Mann sowie eine 29-jährige Frau.