Auch Kinder

Neun Verletzte nach Frontalem in Puch bei Weiz

Steiermark
21.10.2025 15:09
Neun Verletzte gab es bei diesem Unfall
Neun Verletzte gab es bei diesem Unfall(Bild: Freiwillige Feuerwehr Puch bei Weiz)

Zu einer Kollision zweier Fahrzeuge kam es Dienstagfrüh in Puch bei Weiz. Aus bisher noch unbekannter Ursache kam ein 57-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Neun Personen wurden verletzt – darunter auch zwei Kinder.

Am Dienstag gegen 8.80 Uhr kam es zu dem Unfall in Puch bei Weiz. Ein 57-jähriger Deutscher war mit seinem Pkw samt Anhänger auf der L 361 in Fahrtrichtung Puch unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich noch drei Frauen (65, 68 und 70 Jahre alt). Aus bislang unbekannter Ursache geriet er in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 60-Jährigen aus dem Bezirk Weiz. In diesem Fahrzeug befanden sich noch zwei Kinder (ein und fünf Jahre alt), ein 33-jähriger Mann sowie eine 29-jährige Frau.

Der Pkw der 60-Jährigen wurde durch den Aufprall auf den Gehsteig geschleudert. Dabei wurde sie schwer und die anderen Beteiligten leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung in die Krankenhäuser nach Graz (LKH-Kinderklinik) und nach Weiz eingeliefert.

(Bild: Freiwillige Feuerwehr Puch bei Weiz)

Ein mit dem 57-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ. Bei der 60-Jährigen konnte aufgrund der schweren Verletzungen kein Alkotest durchgeführt werden.

