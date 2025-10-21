Neun Verletzte nach Frontalem in Puch bei Weiz

Zu einer Kollision zweier Fahrzeuge kam es Dienstagfrüh in Puch bei Weiz. Aus bisher noch unbekannter Ursache kam ein 57-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Neun Personen wurden verletzt – darunter auch zwei Kinder.
Am Dienstag gegen 8.80 Uhr kam es zu dem Unfall in Puch bei Weiz. Ein 57-jähriger Deutscher war mit seinem Pkw samt Anhänger auf der L 361 in Fahrtrichtung Puch unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich noch drei Frauen (65, 68 und 70 Jahre alt). Aus bislang unbekannter Ursache geriet er in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 60-Jährigen aus dem Bezirk Weiz. In diesem Fahrzeug befanden sich noch zwei Kinder (ein und fünf Jahre alt), ein 33-jähriger Mann sowie eine 29-jährige Frau.
Der Pkw der 60-Jährigen wurde durch den Aufprall auf den Gehsteig geschleudert. Dabei wurde sie schwer und die anderen Beteiligten leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung in die Krankenhäuser nach Graz (LKH-Kinderklinik) und nach Weiz eingeliefert.
Ein mit dem 57-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ. Bei der 60-Jährigen konnte aufgrund der schweren Verletzungen kein Alkotest durchgeführt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.