„Spaßvögel“ stellten Zaun auf Weg: Radler gestürzt

Ein kurioser Unfall beschäftigt die Polizei in Innsbruck: Unbekannte Täter hatten sich offenbar einen schlechten Scherz erlaubt und einen Baustellenzaun direkt auf einen Radweg gestellt. Ein 37-jähriger Drahtesel-Fahrer bemerkte dies zu spät und kam schwer zu Sturz.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall bereits am Sonntag in den frühen Morgenstunden. Kurz nach 6.30 Uhr war der 37-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem kombinierten Geh- und Radweg entlang der Haller Straße unterwegs.
Gegen Zaun gekracht
„Auf Höhe des Hauses Nr. 65 krachte der Mann gegen einen Baustellenabsperrzaun, der von einer bisher unbekannten Täterschaft auf den Geh- und Radweg gestellt worden war“, heißt es vonseiten der Polizei.
Ermittler hoffen auf Zeugen
Der 37-jährige Radfahrer kam zu Sturz und verletzte sich dabei erheblich. Die Ermittler hoffen nun auf mögliche Zeugen, die zur Ausforschung der Täterschaft beitragen können.
Zweckdienliche Hinweise an die Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer 059 133/7591.
