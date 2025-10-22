Den Zauber der Kammerspiele Josefstadt erleben

Krimi trifft Weihnachtsmagie! In den Kammerspielen der Josefstadt wird im November sowohl scharfsinnig ermittelt als auch festlich gefeiert: „Sherlock Holmes: Der Fall Moriarty“ sorgt für Spannung, während „Miss Scrooge – Ein Weihnachtsmärchen“ für weihnachtliche Stimmung sorgt. Und das Beste: Die „Krone“ verlost Tickets für beide Produktionen!
Er ist der „Napoleon des Verbrechens“ – und Sherlock Holmes sein genialer Gegenspieler. In Ken Ludwigs „Sherlock Holmes: Der Fall Moriarty“, der österreichischen Erstaufführung an den Kammerspielen der Josefstadt, treffen zwei Legenden der Krimiliteratur aufeinander. Regisseur Dominic Oley inszeniert das Duell zwischen dem messerscharf kombinierenden Holmes (Claudius von Stolzmann) und dem eiskalten Intellektuellen Moriarty (Markus Kofler) als packendes Bühnenfeuerwerk mit britischem Witz, Tempo und viel Stil. Zwischen Täuschung und Wahrheit entspinnt sich ein raffiniertes Spiel, das Spannung und Humor meisterhaft vereint.
Nach so viel Nervenkitzel und kriminalistischer Raffinesse darf’s ruhig etwas Herz und Glanz sein: Wer vom nebligen London ins festliche Wien wechseln möchte, kommt mit dem nächsten Stück voll auf seine Kosten. Denn auch im zweiten Highlight der Kammerspiele wird es emotional, mitreißend – und herrlich weihnachtlich.
Weihnachten? Humbug! Nicht bei Miss Scrooge
Ein Glitzermeer der Gefühle erwartet das Publikum in „Miss Scrooge – Ein Weihnachtsmärchen“. Regisseur Werner Sobotka verlegt Charles Dickens’ „A Christmas Carol“ in die Swinging Sixties und macht daraus eine schwungvolle Hommage an Menschlichkeit und zweite Chancen. Maria Köstlinger brilliert als Ebenita Scrooge, die vom Weihnachtsmuffel zur Festtagsheldin wider Willen wird. Mit viel Musik, Humor und Herz entsteht ein Fest für die ganze Familie – nostalgisch, charmant und voller Weihnachtszauber.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost gemeinsam mit dem Theater in der Josefstadt 20x2 Tickets für die Voraufführung von „Sherlock Holmes: Der Fall Moriarty“ am 5.11. Für 5x2 Gewinner gibt es zusätzlich auch noch ein besonderes Highlight. Neben den Tickets für die Vorstellung bekommen Sie die Möglichkeit auf ein Meet & Greet mit dem Cast! Darüber hinaus verlosen wir auch noch 10x2 Karten für Miss Scrooge – Ein Weihnachtsmärchen am 11.11. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 28.10., 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben alle teilnehmenden Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
