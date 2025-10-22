Den Zauber der Kammerspiele Josefstadt erleben

Mitmachen und gewinnen

Die „Krone“ verlost gemeinsam mit dem Theater in der Josefstadt 20x2 Tickets für die Voraufführung von „Sherlock Holmes: Der Fall Moriarty“ am 5.11. Für 5x2 Gewinner gibt es zusätzlich auch noch ein besonderes Highlight. Neben den Tickets für die Vorstellung bekommen Sie die Möglichkeit auf ein Meet & Greet mit dem Cast! Darüber hinaus verlosen wir auch noch 10x2 Karten für Miss Scrooge – Ein Weihnachtsmärchen am 11.11. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 28.10., 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.