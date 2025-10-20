Gabi Scharrer ist neue Bürgermeisterin

Im März wurde Koza wegen Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung und falscher Beweisaussage rechtskräftig zu neun Monaten bedingter Haft verurteilt. Nachdem die ÖVP bei einer vorgezogenen Gemeinderatswahl im Mai 2024 die absolute Mandatsmehrheit erreicht hatte, erzielte sie bei einem außertourlichen Urnengang am 21. September zwölf Sitze. Die SPÖ kam mit zehn Vertretern auf Platz zwei. Die Bürgerliste V2000 erreichte sechs und die FPÖ drei Sitze. Grüne und NEOS sind mit je einem Mandat vertreten.