Zum „Präsenzdienst“ in die Volksschule eingerückt

Hilfe für Taferklassler

Schmölz’ Dienst beginnt bei der morgendlichen Ankunft der mehr als 300 Schülerinnen und Schüler. Vor allem die Taferlklassler profitieren von seiner Hilfe im Garderobenbereich und von der Begleitung in die Klassenräume. Während der Pausen und zum Unterrichtsschluss hilft Schmölz bei der Aufsicht. Auch wenn eine der Assistenzkräfte an der Volksschule ausfällt, springt der junge Mann ein.