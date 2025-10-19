„Habe noch nie einen grantigen Spieler gesehen“

In Tattendorf wird unter Palmen gespielt

Die Bodenbeläge sind blau, rot und grün: „Das ist an Tennis, an die Australian Open, die French Open und Wimbledon angelehnt, das ist ein Markenzeichen von uns.“ In Tattendorf wird auch unter Palmen gespielt. Freudensprung sagt: „Es geht uns darum, dass sich die Leute bei uns wohlfühlen.“ Lächelnd ergänzt er: „Ich habe noch nie einen grantigen Padelspieler gesehen, der Spaßfaktor ist einfach zu hoch.“ Holban, der in einem Jahrgang mit Daniel Köllerer war, nickt: „Die Padelspieler sind ein buntes Volk, sehr friedlich und sehr gesellig.“