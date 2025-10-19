Vorteilswelt
Trio eifert Klopp nach

„Habe noch nie einen grantigen Spieler gesehen“

Niederösterreich
19.10.2025 20:41
Jürgen Klopp spielte jüngst beim Padel Celebrity-Turnier des WTA-Turniers auf Mallorca mit ...
Jürgen Klopp spielte jüngst beim Padel Celebrity-Turnier des WTA-Turniers auf Mallorca mit Gabriela Sabatini. Der „Global Head of Soccer" von Red Bull liebt den Trendsport, betreibt mit seinem Sohn Marc in Berlin das Unternehmen Padel FC.

Der ehemalige Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ist Mitbegründer von Padel FC in Berlin, Barcelona-Coach Hansi Flick vom deutschen Unternehmen Padel City. In Niederösterreich setzen der frühere Windsurf-Weltmeister Markus Pöltenstein, der zigfache Squash-Staatsmeister Andreas Freudensprung und der einstige Tennis-Landesmeister Ciprian Holban mit „Padel4Fun“ auf den Trendsport.

Der deutsche TV-Sender Pro7 übertrug Samstag Abend die erste Promi-Padel-WM live aus dem SAP Garden in München. Unter den 16 Teilnehmern befanden sich auch die früheren Profi-Fußballer Christoph Kramer und Mario Gomez. Kramer gewann am Ende mit dem früheren Salzburg-Kicker Marc Rzatkowski das Show-Event.

Auch in Niederösterreich sind drei ehemalige Spitzensportler dem Padelsport verfallen. Markus Pöltenstein, einst Weltmeister im Windsurfen, Andreas Freudensprung, zig-facher Staatsmeister im Squash, und der frühere Tennis-Landesmeister Ciprian Holban betreiben die Firma „Padel4Fun“. Ihre bisherigen Courts stehen in Wien, Baden, Wiener Neudorf und Tattendorf, wo auf den vier Indoor-Courts Ende Oktober auch ein Bundesliga-Wochenende über die Bühne geht.

Markus Pöltenstein, Ciprian Holban und Andreas Freudensprung betreiben die Firma „Padel4Fun“.
Markus Pöltenstein, Ciprian Holban und Andreas Freudensprung betreiben die Firma „Padel4Fun".

In Tattendorf wird unter Palmen gespielt
Die Bodenbeläge sind blau, rot und grün: „Das ist an Tennis, an die Australian Open, die French Open und Wimbledon angelehnt, das ist ein Markenzeichen von uns.“ In Tattendorf wird auch unter Palmen gespielt. Freudensprung sagt: „Es geht uns darum, dass sich die Leute bei uns wohlfühlen.“ Lächelnd ergänzt er: „Ich habe noch nie einen grantigen Padelspieler gesehen, der Spaßfaktor ist einfach zu hoch.“ Holban, der in einem Jahrgang mit Daniel Köllerer war, nickt: „Die Padelspieler sind ein buntes Volk, sehr friedlich und sehr gesellig.“

Markus Pöltenstein war Weltmeister im Windsurfen.
Markus Pöltenstein war Weltmeister im Windsurfen.
Ciprian Holban war in Niederösterreich Tennis-Landesmeister.
Ciprian Holban war in Niederösterreich Tennis-Landesmeister.
Andreas Freudensprung war zigfacher Staatsmeister im Squash.
Andreas Freudensprung war zigfacher Staatsmeister im Squash.

Mix aus Tennis und Squash
Padel ist eine Rückschlagsportart, die einen Mix aus Tennis und Squash darstellt und in der Regel als Doppel gespielt wird. Das 20 Meter lange und zehn Meter breite Feld ist von Glas- und Gitterwänden umgeben. Wie im Tennis trennt ein Netz die beiden Spielhälften. Prallt die Filzkugel gegen eine Glaswand ist sie noch im Spiel, wodurch spektakuläre und abwechslungsreiche Ballwechsel zustande kommen.

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
