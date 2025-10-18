Fallschirmsprung: 39-Jähriger bei Landung verletzt

Am Flugplatz Fürstenfeld (Steiermark) kollidierten am Samstag zwei Fallschirmspringer. Ein 39-jähriger Grazer wurde dabei verletzt. Sein Kollege dürfte beim Anflug einen Fehler gemacht haben.
Am Samstagvormittag übten drei Mitglieder eines Fallschirmspringerclubs in Fürstenfeld ein kniffliges Manöver. Aus einem Flugzeug in etwa 4000 Metern Höhe wagten sie einen sogenannten „verknüpften 3er-Exit“. Nach einem erfolgreichen Absprung und wenigen Minuten in der Luft steuerten die drei den Landeplatz an.
Kollision am Landeplatz
Dabei kam es zum Unfall: Der 39-jährige Fallschirmspringer aus Graz versorgte auf der Wiese bereits seine Ausrüstung, als sein 36-jähriger Kollege auf ihn zuflog – es kam zur Kollision. Der 39-Jährige kugelte sich das Kniegelenk aus.
Der Unfallpilot gab später an, dass er einen Fehler begangen habe und eine rechtzeitige Ausweichreaktion nicht mehr möglich gewesen sei. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Alpine Einsatzgruppe Deutschlandsberg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.