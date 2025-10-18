FPÖ kritisiert Caritas-Positionen als „einseitig“

Caritas-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler äußerte sich zum wiederholten Mal kritisch zu den Schwerpunkten des steirischen Sozialbudgets. Sie bedauert unter anderem die Kürzungen bei den Kindern und im Integrationsbereich. Das sei zu einseitig gedacht, meinen die Freiheitlichen und nennen ihre Beurteilungen „unreflektiert“.