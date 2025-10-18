ÖSV-Talent klopft erstmals an die Weltcup-Tür

„Das ist natürlich mein großes Ziel“

Jonas Schuster hat es bisher schon auf vier Einsätze in der höchsten Adler-Liga geschafft, jetzt klopft der 22-jährige Tiroler erstmals richtig an die Weltcup-Tür. Der Sohn von Erfolgstrainer Werner Schuster kann sich am Wochenende beim Kontinentalcup-Finale in Klingenthal einen Extraplatz holen: „Das ist natürlich mein großes Ziel.“