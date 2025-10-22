Mariazellerbahn im „9 Plätze – 9 Schätze“-Finale

Das Publikumsvoting für die Niederösterreich-Vorauswahl der großen ORF Hauptabend-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ ist abgeschlossen: Die Mariazellerbahn geht mit ihrer Bergstrecke für Niederösterreich ins Rennen. Aber es bleibt weiterhin spannend, denn in der großen Hauptabendshow am 25. Oktober rittern alle neun Bundesländer um den Titel „Schönster Platz Österreichs“.