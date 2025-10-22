Vorteilswelt
Ihre Stimme zählt!

Mariazellerbahn im „9 Plätze – 9 Schätze“-Finale

Niederösterreich
22.10.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: NÖVOG/Wegerbauer, Grojer)

Das Publikumsvoting für die Niederösterreich-Vorauswahl der großen ORF Hauptabend-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ ist abgeschlossen: Die Mariazellerbahn geht mit ihrer Bergstrecke für Niederösterreich ins Rennen. Aber es bleibt weiterhin spannend, denn in der großen Hauptabendshow am 25. Oktober rittern alle neun Bundesländer um den Titel „Schönster Platz Österreichs“.

Eine Fahrt mit der längsten Schmalspurbahn Österreichs gestaltet sich nicht nur jetzt im goldenen Herbst als besonders eindrucksvoll. Auch zu allen anderen Jahreszeiten ist die Fahrt ein wahres Highlight. Von der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten geht es durch das malerische Dirndltal, den Naturpark Ötscher-Tormäuer und das Mariazellerland bis in den steirischen Wallfahrtsort Mariazell.

Ihre Stimme für die Mariazellerbahn zählt

In der großen Hauptabendshow am 25. Oktober 2025 um 20.15 Uhr in ORF 2 werden Armin Assinger, Barbara Karlich sowie neun Moderatoren aus allen Bundesländern und prominente Juroren jene neun Orte präsentiert, die um den Titel „Schönster Platz Österreichs“ rittern. Nach der Präsentation aller Kandidaten gibt es einen weiteren Votingzeitraum, in dem telefonisch oder per SMS für die Mariazellerbahn abgestimmt werden kann. Mit ihrer Unterstützung können WIR Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher bei „9 Plätze – 9 Schätze“ ganz Österreich zeigen, wie einzigartig, besonders und wunderschön die längste Schmalspurbahn Österreichs ist.

Sie wollen nichts verpassen?

Folgen Sie den Niederösterreich Bahnen auf Instagram und Facebook.

Unterwegs mit der Mariazellerbahn

Auf der 84 Kilometer langen traditionsreichen Strecke der Mariazellerbahn verkehren neben den modernen Himmelstreppengarnituren auch die exklusiven Panoramawagen, der Familienerlebniszug Ötscherbär sowie der nostalgische Dampfzug.

Besonders exklusiv reist man im Premiumprodukt der Mariazellerbahn, dem Panoramawagen: Unter dem Motto „Genuss auf Schiene“ kommen Kulinarikfans hier voll und ganz auf ihre Kosten. Köstliche regionale Frühstücksvariationen und Erfrischungen werden direkt an den Platz serviert. Die großzügige Panoramaverglasung bietet dabei eine einzigartige Sicht auf die vorbeiziehende Landschaft. Die bequemen Ledersitze mit ausklappbaren Holztischen und Leselampen sorgen für besonders viel Komfort.

Die Fahrt im Erlebniszug Ötscherbär begeistert Groß und Klein. Spiel und Spaß ist hier vorprogrammiert. Die liebevoll restaurierten Waggons des Erlebniszugs werden von der weltweit ältesten Elektro-Schmalspurlokomotive gezogen – eine Besonderheit, die kleine und große Eisenbahnfans in ihren Bann zieht. Im Speisewagen locken kindgerechte Snacks, Erfrischungen und regionale Köstlichkeiten, der Spielewaggon sorgt für Unterhaltung. In den Sommermonaten fährt der Aussichtswagen mit und bietet Cabriofeeling pur – inklusive Fahrtwind und uneingeschränkter Aussicht auf die herrliche Landschaft.

Eine Bahnfahrt wie anno dazumal bietet der Nostalgie-Dampfzug der Mariazellerbahn. Die imposante Dampflok Mh.6 startete ihre treuen Dienste bereits im Jahr 1908 und ermöglicht heute ein Bahnerlebnis der Extraklasse. Der Nostalgie-Dampfzug ist an ausgewählten Terminen unterwegs.

Saison 2025

Die Mariazellerbahn ist ganzjährig für ihre Gäste unterwegs. Der Erlebniszug Ötscherbär und die Panoramawagen verkehren bis 2. November an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie im Advent.

Tickets & Information

Alle Informationen zur Mariazellerbahn gibt es unter www.mariazellerbahn.at. Tickets sind im Niederösterreich Bahnen Webshop erhältlich.

