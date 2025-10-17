Grüne fordern Neuabstimmung über Gemeindewohnungen

Fakt für ihn ist: „Bis dato liege keine Idee, kein Vorschlag, kein zielführender Antrag der Grünen vor, über den wir nachdenken könnten.“

Auch KPÖ fordert Sondergemeinderatssitzung

Die KPÖ, die in Wiener Neustadt nicht im Gemeinderat vertreten ist, fordert ebenfalls eine Sondergemeinderatssitzung einzuberufen, in der die Verkaufsentscheidung revidiert wird. Am 22. Oktober um 17 Uhr laden sie deshalb zu einer Kundgebung vor dem Rathaus gegen den Verkauf der Gemeindewohnungen ein.