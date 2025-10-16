Heftiger Frontal-Crash forderte mehrere Verletzte

Vier Verletzte in Krankenhäuser gebracht

Der Italiener erlitt beim Unfall schwere Verletzungen. „Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in das Krankenhaus nach Klagenfurt“, so die Ermittler weiter. Der 65-jährige Deutsche sowie die beiden Mitfahrer des Italieners (22 und 36 Jahre) kamen mit leichten Verletzungen glimpflicher davon. Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Lienz gebracht.