Auto auf Gegenfahrbahn

Heftiger Frontal-Crash forderte mehrere Verletzte

Tirol
16.10.2025 15:20
Auch ein Notarzthubschrauber stand im Einsatz (Symbolbild).
Auch ein Notarzthubschrauber stand im Einsatz (Symbolbild).(Bild: Birbaumer Christof)

Schrecklicher Unfall Donnerstagvormittag in Osttirol: Ein 65-jähriger Autolenker aus Deutschland geriet in Lienz auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal gegen einen Pkw mit drei italienischen Insassen. Ein Großeinsatz war die Folge. Die Bundesstraße musste gesperrt werden.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 9 Uhr. Der 65-jährige Deutsche war mit seinem Pkw auf der B108 Felbertauernstraße von Matrei kommend in Richtung Lienz unterwegs, als er plötzlich aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen das Auto eines Italieners (58) krachte.

Lenker in Wrack eingeklemmt
Durch die Wucht des Aufpralls sei der Pkw des Deutschen zurückgeschleudert worden. Eine nachkommende Autolenkerin, eine 62-jährige Österreicherin, prallte folglich noch leicht gegen den Pkw des 65-Jährigen. Das Fahrzeug des Italieners wurde hingegen in die angrenzende Wiese katapultiert, wo es dann zum Stillstand kam. 

Zitat Icon

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in das Krankenhaus nach Klagenfurt.

Die Polizei

„Der 58-jährige Lenker aus Italien wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Lienz mit einer Bergeschere aus dem stark beschädigten Fahrzeug geborgen werden“, heißt es von der Polizei.

Vier Verletzte in Krankenhäuser gebracht
Der Italiener erlitt beim Unfall schwere Verletzungen. „Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in das Krankenhaus nach Klagenfurt“, so die Ermittler weiter. Der 65-jährige Deutsche sowie die beiden Mitfahrer des Italieners (22 und 36 Jahre) kamen mit leichten Verletzungen glimpflicher davon. Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Lienz gebracht.

Die 62-jährige Frau und ihre 66-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die B108 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 10 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
