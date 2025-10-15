Ist das Einkommen für Fachkräfte ausreichend?

Duale Ausbildung gelobt, aber Aufklärung fehlt

Die duale Ausbildung „Lehre mit Matura“ sehen zwei Drittel (exakt 67 Prozent) als sehr wichtig oder wichtig an. Parallel dazu glauben 77 Prozent, dass es nötig wäre, besser über diese Möglichkeit aufzuklären. „Besonders jüngere Befragte unter 40 Jahren sowie Personen mit höherer formaler Bildung sehen in der Verbindung von Theorie und Praxis die besten Chancen für junge Menschen, weil sie mehr Bildungswege offen hält“, interpretiert Meinungsforscherin Barbara Traweger-Ravanelli das Ergebnis.