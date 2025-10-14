Biker ohne Führerschein stürzt bei Verfolgungsjagd

Im Bezirk Weiz kam es am Montag zu einer Verfolgungsjagd zwischen einem Motorradfahrer und der Polizei. Dabei stürzte der 18-Jährige mit seiner Maschine und verletzte sich. Er besitzt keine gültige Lenkberechtigung für das Motorrad.
Am Montagabend wollten Polizisten im Gemeindegebiet von St. Kathrein am Hauenstein (Bezirk Weiz) einen Motorradlenker anhalten, nachdem dieser im Ortsgebiet stark beschleunigt hatte. Anstatt anzuhalten, flüchtete der Mann mit hoher Geschwindigkeit über Gemeindestraßen in Richtung Ratten. Dabei kam es zu riskanten Überholmanövern des Bikers, und er missachtete die Anhaltezeichen der Beamten.
Ohne Zulassung und Führerschein
Auf der kurvenreichen Pretulalmstraße verlor der Lenker die Kontrolle über das Motorrad, kam von der Fahrbahn ab und stürzte auf eine Wiese. Die Polizisten konnten ihn dadurch schließlich kontrollieren.
Es stellte sich heraus, dass der 18-Jährige keine gültige Lenkberechtigung für seine Maschine besitzt und diese zudem nicht zugelassen war. Ein Alkotest verlief aber negativ. Bei dem Unfall erlitt er eine Verletzung an der Hand. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und wird wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Weiz angezeigt.
