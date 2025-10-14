Biker ohne Führerschein stürzt bei Verfolgungsjagd

Es stellte sich heraus, dass der 18-Jährige keine gültige Lenkberechtigung für seine Maschine besitzt und diese zudem nicht zugelassen war. Ein Alkotest verlief aber negativ. Bei dem Unfall erlitt er eine Verletzung an der Hand. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und wird wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Weiz angezeigt.