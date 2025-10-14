Trotz Extreme beim Wetter Rekorde bei der Ernte

LK-Chef fordert für Tirols Bauern faire Bedingungen

Obwohl der Juli deutlich zu nass war, sei die Niederschlagsverteilung insgesamt günstig gewesen. Dadurch stieg die Maisfläche auf 3068 Hektar an und die Erträge erreichten ein Rekordniveau. Ebenfalls hohe Erträge gab es beim Getreide auf 740 Hektar. Erdäpfel wurden auf 431 Hektar angebaut, was einem Plus von acht Prozent entspricht. Laut Wendelin Juen wird der Großteil der Erträge direkt vermarktet: „Zwei Drittel werden über Direktvermarktung abgesetzt. Die Wertschöpfung liegt somit beim Produzenten und bildet ein wesentliches Standbein beim Einkommen dieser Betriebe.“