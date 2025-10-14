Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

LK Tirol zieht Bilanz

Trotz Extreme beim Wetter Rekorde bei der Ernte

Tirol
14.10.2025 16:00
Josef Hechenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Tirol, zieht eine positive Bilanz.
Josef Hechenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Tirol, zieht eine positive Bilanz.(Bild: Birbaumer Christof)

Beinahe Dauerregen war im heurigen Juli angesagt. Wie hat sich das auf die Ernteerträge von Tirols Bäuerinnen und Bauern ausgewirkt? Die Landwirtschaftskammer Tirol liefert eine Bilanz zu Obst, Gemüse und Co. 

0 Kommentare

Nicht leicht hatten es Tirols Bäuerinnen und Bauern im Frühling und Sommer. Hitze und Nässe wechselten sich ab, der Juli war beinahe zur Gänze verregnet. Trotz dieser Wetterkapriolen und wirtschaftlicher Unsicherheiten fällt die Erntebilanz im Großen und Ganzen positiv aus, auch wenn es teilweise zu Ausfällen kam.

Im Grünland – also jener Fläche, die als Futtergrundlage für Nutztiere dient – „war der Ertrag durchschnittlich“, sagt Josef Hechenberger, Präsident der Tiroler Landwirtschaftskammer. Vor allem zu Beginn des Sommers sei die Qualität sehr gut gewesen. „Aufgrund des nassen Julis war der zweite Schnitt jedoch besonders im Oberland sehr schwierig.“ Vor allem für Heubetriebe seien die vielen Regentage eine Herausforderung gewesen. „In Summe können wir aber zufrieden sein“, beschwichtigt Hechenberger.

Im Obstbau stellt der Apfel die Hauptkultur dar.
Im Obstbau stellt der Apfel die Hauptkultur dar.(Bild: Birbaumer Christof)

Beim Gemüse steht ein Minus von zehn Prozent
Und wie sieht es mit Obst und Gemüse aus? Auch dieser Bereich blieb von den Wetterkapriolen nicht verschont. In den Bezirken Innsbruck-Land, Schwaz, Kufstein und Kitzbühel wurden im Juni durch ein Unwetter samt Hagel große Anbauflächen verwüstet. Dazu bilanziert Wendelin Juen, der Fachbereichsleiter für Spezialkulturen: „Beim Gemüse ist der Bioanteil leicht gestiegen, die konventionelle Fläche blieb stabil. Die Gesamtmenge der abgesetzten Gemüseprodukte sank um rund zehn Prozent.“

Lesen Sie auch:
Regen, Sturm und Hagel
Heftige Gewitter zogen nach Affenhitze über Tirol
26.06.2025

Verstärkte Importe als einer der Gründe
Als Gründe für den Rückgang ortet Wendelin Juen verstärkte Importe, ein verändertes Konsumverhalten sowie Unsicherheit durch die aktuelle Preis- und Mehrwertsteuerdiskussion. Unterdessen wurde beim Apfel, der die Hauptkultur im Obstbau darstellt, heuer eine normale Ernte verzeichnet, die im europäischen Durchschnitt liegt. Beim Steinobst führte der Frost während der Blütezeit zu Ertragseinbußen, etwa bei den Marillen und teilweise bei den Zwetschken.

Zitat Icon

Eine Herausforderung war die Bekämpfung der Kraut- und Knollenfäule, was durch die Erträge wieder wettgemacht wurde.

Wendelin Juen, LK Tirol

Bild: Johanna Birbaumer

LK-Chef fordert für Tirols Bauern faire Bedingungen
Obwohl der Juli deutlich zu nass war, sei die Niederschlagsverteilung insgesamt günstig gewesen. Dadurch stieg die Maisfläche auf 3068 Hektar an und die Erträge erreichten ein Rekordniveau. Ebenfalls hohe Erträge gab es beim Getreide auf 740 Hektar. Erdäpfel wurden auf 431 Hektar angebaut, was einem Plus von acht Prozent entspricht. Laut Wendelin Juen wird der Großteil der Erträge direkt vermarktet: „Zwei Drittel werden über Direktvermarktung abgesetzt. Die Wertschöpfung liegt somit beim Produzenten und bildet ein wesentliches Standbein beim Einkommen dieser Betriebe.“

(Bild: Birbaumer Christof)

Abschließend meint LK-Präsident Josef Hechenberger, dass „wir nicht auf das Thema Versorgungssicherheit vergessen dürfen. Es muss das Ziel sein, dass wir zumindest innerhalb Europas vergleichbare, faire Bedingungen schaffen, damit die heimischen Betriebe konkurrenzfähig bleiben“. Vor allem beim Pflanzenschutz dürfe es keine Ungleichheiten zum Nachteil der Produktion geben.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
336.202 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
144.375 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.414 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3328 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1280 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
968 mal kommentiert
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf