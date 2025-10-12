Mann verletzt Achtjährige mit Schuss in den Bauch

Am Sonntagabend ist es in der Steiermark im Bezirk Leibnitz zu einem schrecklichen Unfall mit einem Luftdruckgewehr gekommen. Dabei wurde ein achtjähriges Mädchen verletzt.
Bei der Achtjährigen soll es sich um das Kind der Lebensgefährtin des Schützen handeln, erklärte die Polizei in einer Aussendung. Der Mann (31) dürfte gegen 17:15 Uhr hinter einem Wohnhaus mit einem Luftdruckgewehr auf Zielscheiben geschossen haben.
Das Kind sei plötzlich in die Schusslinie gelaufen. Das Mädchen erlitt der Polizei zufolge eine Schusswunde im Bauchbereich. Nach notärztlicher Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde das Mädchen mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen, hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.
Die Beamten stellten das Luftdruckgewehr sicher und sprachen ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 31-Jährigen aus. Er wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.
