„Spiel der Könige“

„Schachmatt“ im legendären Südbahnhotel

Niederösterreich
12.10.2025 13:00
Der berühmte Schach-YouTuber „The Big Greek" freut sich auf spannende Duelle am 25. Oktober im Südbahnhotel.
Der berühmte Schach-YouTuber „The Big Greek“ freut sich auf spannende Duelle am 25. Oktober im Südbahnhotel.(Bild: Michaela Ehrenhauser)

Am 25. Oktober treffen namhafte internationale Schachmeister im legendären Südbahnhotel am Semmering aufeinander. Unter anderem auch der berühmte „Schach-YouTuber“ Georgios Souleidis, der unter dem Namen „The Big Greek“ mit der Grund dafür ist, dass Schach heute längst Teil der Popkultur ist. 

Vor fast 100 Jahren war der Semmering schon einmal Schauplatz eines internationalen Schachbewerbs. Und das sogar mit einem österreichischen Sieger. Zur Überraschung aller gewann 1926 der Wiener Rudolf Spielmann das Meistertunier gegen die versammelte Weltelite.

Gedenkturnier zu Ehren des grandiosen Rudolf Spielmann
Am 25. Oktober wird nun mit dem internationalen Gedenkturnier „Schach im Turm“ die kühle Luft im heilklimatischen Höhenluftkurort wieder zum „knistern“ gebracht, denn der populärste deutschsprachige Schach-YouTuber Georgios Souleidis – auch bekannt unter dem Namen „The Big Greek“ – wird im Südbahnhotel zum „Spiel der Könige“ antreten. Er ist mit seinen wertvollen Analysen und kurzweiligen Erklärvideos zum Thema Schach mit der Grund, dass Schach heute längst Teil der Popkultur ist.

„Schach im Turm“ – in Gedenken an die legendären 20er und 30er Jahre treffen am 25. Oktober ...
„Schach im Turm“ – in Gedenken an die legendären 20er und 30er Jahre treffen am 25. Oktober zahlreiche namhafte Größen aus der Schachwelt am Semmering aufeinander. Unter anderem „The Big Greek“ Giorgios Souleidis.(Bild: Michaela Ehrenhauser)
Begleitet wird das Event auch von einer Ausstellung über das Leben des Schachmeisters Rudolf Spielmann.
Begleitet wird das Event auch von einer Ausstellung über das Leben des Schachmeisters Rudolf Spielmann.(Bild: Michaela Ehrenhauser)

Ebenfalls am Start neben zahlreicher internationaler Groß- und Staatsmeister: der Kabarettist Dieter Chmelar, die luxemburgische Schachmeisterin Fiona Steil-Antoni sowie die österreichischen Staatsmeister Veronika Exler und Felix Blohberger. Begleitet wird das Event von einer Ausstellung über Spielmanns Leben und seine wichtigsten Schachpartien.

Das Turnier wird live auf YouTube, Twitch.tv, Sportland.tv und voraussichtlich auch auf chess.tv übertragen und erreicht damit ein internationales Publikum weit über die Grenzen des Semmerings hinaus. 

https://www.spritzendorfer.at/schach-im-turm-suedbahnhotel-am-semmering/

