„Schachmatt“ im legendären Südbahnhotel

Gedenkturnier zu Ehren des grandiosen Rudolf Spielmann

Am 25. Oktober wird nun mit dem internationalen Gedenkturnier „Schach im Turm“ die kühle Luft im heilklimatischen Höhenluftkurort wieder zum „knistern“ gebracht, denn der populärste deutschsprachige Schach-YouTuber Georgios Souleidis – auch bekannt unter dem Namen „The Big Greek“ – wird im Südbahnhotel zum „Spiel der Könige“ antreten. Er ist mit seinen wertvollen Analysen und kurzweiligen Erklärvideos zum Thema Schach mit der Grund, dass Schach heute längst Teil der Popkultur ist.