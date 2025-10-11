Igel brauchen im Herbst unseren besonderen Schutz

Wenn die Tage kürzer werden, das Laub leuchtet und der Wind den Herbst einläutet, wird es auch für die Igel Zeit, Abschied vom Sommer zu nehmen. Die kleinen, stacheligen Gesellen machen sich nun auf, ihr Winterquartier vorzubereiten – menschliche Unterstützung kann dabei Wunder wirken. „Zwei Dinge sind jetzt lebenswichtig für Igel“, so Naturschutzbundexpertin Carolina Trcka-Rojas: „Futter und ein sicheres Versteck.“ Denn die Insektenfresser brauchen im Herbst jede Menge Käfer, Würmer und Schnecken – um sich eine dicke Fettschicht anzulegen. Nur so schaffen sie den monatelangen Winterschlaf.