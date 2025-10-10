Nächster Dämpfer für die Grazer Eishockey-Träume

Verlängerung bringt kein Glück

Für den von lautem Jubel begleiteten Ausgleich sorgte dann Nick Swaney nach einem starken Solo mit einem satten Schuss ins Kreuzeck. Und die Fans waren wieder voll da. Trotzdem gab es nach 60 Minuten keinen Sieger – weil ein Grazer Tor aberkannt wurde und zwei weitere Schüsse nur am Aluminium landeten. Und in der Verlängerung fuhren dann nach einem Shaw-Treffer gar die Ungarn als Sieger vom Eis