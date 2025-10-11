Dieser E-Roller bringt Tourismus Barrierefreiheit

In Städten wird überall auf barrierefreie Zugänge geachtet, der Tourismus im ländlichen Raum hinkt man im Wortsinn noch hinterher. Genau hier setzten die Touristiker an: Damit man auch abseits der sanften Weinviertler Ebenen – etwa bei Touren durch den Nationalpark Thayatal – mithalten kann, hat das „Retzer Land“ einen modernen Spezialrollstuhl angeschafft.
Hoch thront die Retzer Mühle über der berühmten Stadt im westlichen Weinviertel – und zwar satte 65 Höhenmeter über dem Hauptplatzniveau, die Weglänge beträgt knapp 2,7 Kilometer. Damit Menschen im Rollstuhl oder schwächere Großeltern bei Familientrips ins Gelände mithalten können, hat man im Retzer Land ein Pilotprojekt gestartet.
Barrierefreiheit über Stock und Stein
Das mit einem starken E-Motor ausgerüstete „Spezialfahrzeug“ bietet mit einem dritten Rad eine geländetaugliche Stütze und ist mit einem starken E-Motor ausgestattet – die Spezialanfertigung kann am Retzer Hauptplatz beim Kooperationspartner „sgrafitbike“ ausgeliehen werden.
