Dieser E-Roller bringt Tourismus Barrierefreiheit

In Städten wird überall auf barrierefreie Zugänge geachtet, der Tourismus im ländlichen Raum hinkt man im Wortsinn noch hinterher. Genau hier setzten die Touristiker an: Damit man auch abseits der sanften Weinviertler Ebenen – etwa bei Touren durch den Nationalpark Thayatal – mithalten kann, hat das „Retzer Land“ einen modernen Spezialrollstuhl angeschafft.