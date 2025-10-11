Vorteilswelt
Kufenspaß gerettet!

Waidhofner Eishalle nun wieder im Familienbesitz

Niederösterreich
11.10.2025 15:00
Der Fortbestand der Eishalle ist für die nächsten Generationen gesichert.
Der Fortbestand der Eishalle ist für die nächsten Generationen gesichert.(Bild: Stadt Waidhofen a/d Ybbs)

Was gibt es schöneres im Winter als mit den Schlittschuhen über die Eisfläche zu flitzen? in Waidhofen/Ybbs im Mostviertel ist der Betrieb der beliebten Eishalle für die nächsten 30 Jahre gesichert. 

0 Kommentare

Ab 8. November ist es wieder soweit: Schlittschuhe, Handschuhe, Wollhaube an und ab aufs Eis! Die beliebte Eishalle in Waidhofen an der Ybbs musste im Frühjahr kurz um ihren Fortbestand bibbern. Der bestehende Pachtvertrag lief aus, der die Stadt verpflichtet hatte, die Instandhaltungskosten der Eishalle zu bezahlen. „Angesichts des sehr niedrigen Pachtzinses war das aus wirtschaftlicher Sicht so nicht mehr tragbar für die Stadt“, heißt es aus dem Gemeindeamt.

Familienbetrieb seit 33 Jahren
 So einfach wollte man die Halle aber nicht „schmelzen“ lassen. „Wir sind als Familie seit 33 Jahren mit Leib und Seele dabei“, sagt Christine Maierhofer, die vor drei Jahren das Unternehmen von von ihrem Mann übernommen hat. Nach wie vor arbeitet die ganze Familie gemeinsam am Erhalt der Halle. Allein deshalb hätte man das Unternehmen nicht einfach „aufs Eis legen können“. 

30-jähriger Vertrag mit der Stadt 
Durch einen neuen Vertrag zwischen Stadt und Familie floss nun die Eishalle wieder in den Besitz der Familie. Für die nächsten 30 Jahre zahlen sie Zins an die Stadt. „Es wird gerade alles hergerichtet für die baldige Saison“, so Maierhofer. Mit den längst notwendigen Inves­titionen wurde bereits begonnen. Aktuell werden die Umziehgarderoben und die Kinderwagenrampe saniert und erneuert. Auch eine neue Eismaschine, die die Fläche täglich präpariert steht, schon in den Startlöchern. 

