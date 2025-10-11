Waidhofner Eishalle nun wieder im Familienbesitz

30-jähriger Vertrag mit der Stadt

Durch einen neuen Vertrag zwischen Stadt und Familie floss nun die Eishalle wieder in den Besitz der Familie. Für die nächsten 30 Jahre zahlen sie Zins an die Stadt. „Es wird gerade alles hergerichtet für die baldige Saison“, so Maierhofer. Mit den längst notwendigen Inves­titionen wurde bereits begonnen. Aktuell werden die Umziehgarderoben und die Kinderwagenrampe saniert und erneuert. Auch eine neue Eismaschine, die die Fläche täglich präpariert steht, schon in den Startlöchern.